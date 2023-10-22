فيرمينو يواصل الصيام التهديفي مع الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مهاجم نادي الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، صيامه التهديفي مع فريقه للمباراة الثامنة على التوالي، والتي شهدت انتصار فريقه بنتيجة (3-1) على ضيفه الوحدة، السبت، ضمن الجولة الـ10 من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

وكان فيرمينو قد بدأ مشواره مع الأهلي بصورة رائعة خلال الفوز على الحزم (3-1) ضمن الجولة الأولى من دوري روشن، وأحرز 3 أهداف «هاتريك» في 72 دقيقة خلال ظهوره الأول مع «الراقي»؛ ليصبح أسرع لاعب بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين يُسجل ثلاثية في أول ظهور له؛ محطما رقم المهاجم الأهلاوي السابق، السوري عمر السومة.

لكن بعدها غاب المهاجم البرازيلي عن هز الشباك على مدار 8 مباريات متتالية في دوري روشن السعودي، وهي أطول فترة غاب فيها فيرمينو عن التهديف خلال الموسمين الأخيرين، على صعيد بطولات الدوري، وذلك منذ رقمه القياسي السلبي.

وأصبح اللاعب صاحب الـ31 عاما على بعد مباراة واحدة فقط من معادلة رقمه السلبي، بالغياب عن التسجيل في 9 مشاركات متتالية ببطولة الدوري، وهو ما حدث خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2021-22.

ويشار إلى أن غياب فيرمينو الأطول عن هز الشباك مع ليفربول كان أيضا بعد إحرازه «هاتريك»؛ حيث سجل ثلاثيته في مرمى واتفورد، في 24 أكتوبر 2021، ثم غاب عن التسجيل حتى مباراة أرسنال في 16 مارس 2022، التي أحرز خلالها ثنائية الانتصار للريدز.

يذكر أن ثلاثية الأهلي في شباك الوحدة جاءت عن طريق الفرنسي آلان ماكسيمان، البرازيلي روجير إيبانيز، والجزائري رياض محرز، فيما سجل للضيوف عبد الباسط هندي، بالخطأ في مرماه.

وبفوزه على «فرسان مكة»، رفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة بالمرتبة التاسعة.

فيرمينو مع الأهلي: