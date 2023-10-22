نابولي يتحرك لمنع رحيل مهاجمه أوسيمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى نادي نابولي الإيطالي لمنع رحيل مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين.

ويعد أوسيمين أحد أفضل اللاعبين في نابولي خلال الموسمين الماضيين، إذ أسهم بأهدافه في تتويج الفريق الموسم الماضي بأول لقب في الدوري منذ 33 عاما، إلى جانب بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وقال المدير الرياضي لنابولي ماورو ميلوسو، في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريتسيو رومانو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة «X» (تويتر سابقا): «سيجتمع الرئيس مع وكيل فيكتور لمناقشة ذلك (تمديد العقد) في الأسابيع المقبلة».

ونفى ميلوسو رفض المهاجم النيجيري عرض التمديد، ليدحض ما يتداول في وسائل الإعلام الإيطالية في الفترة الماضية، مؤكدا أن اللاعب ما زال يفكر في الأمر.

ويوجد المهاجم البالغ من العمر 24 عاما، على رادار كثير من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها قطبا الليغا، برشلونة وريال مدريد، فضلا عن أندية إنجليزية عدة، منها أرسنال وتشيلسي.

كما حاول باريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي ضمه في الصيف الماضي، لكن إدارة النادي رفضت بيعه.

وتوج أوسيمين بجائزة «هداف الدوري الإيطالي» الموسم الماضي، بـ26 هدفا، ليقود نابولي إلى التتويج بلقب البطولة، للمرة الثالثة في تاريخ النادي.