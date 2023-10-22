شكرا لقرائتكم خبر الرياض يحصد لقب الكأس الفضية للبولو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، فهد أبو نيان، فريق الرياض بلقب بطولة الكأس الفضية للبولو في نسختها الثانية، التي اختتمت في ميدان البولو بمنتجع نوفا للفروسية بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد، فيصل بن دويس، وجاء تتويج فريق الرياض بعد تفوقه بفارق الأهداف عن فريق كازا الرياض، الذي حصل على المركز الثاني، فيما جاء فريق تمام في المركز الثالث.

وحصل لاعب كازا الرياض، الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان، على أفضل لاعب في البطولة، فيما حصل عبدالمحسن الحكير على جائزة الروح الرياضية.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي بالاتحاد فيصل بن دويس، تطور المستوى الفني للاعبين في البطولة، وارتفاع التصنيف إلى 2 هاندي كاب، كمؤشر جيد في أولى بطولات الموسم.

وأوضح «بن دويس» أن شهر نوفمبر القادم سيشهد إقامة ثلاث بطولات؛ وهي: بطولة الكأس الذهبية في الرياض، وكأس دبي للبولو في دبي، وكأس الرياض.

يذكر أن الاتحاد السعودي للبولو يأتي ضمن الاتحادات الرياضية المستحدثة أخيرا حيث تأسس عام 2017 ويضم 24 لاعبا ينتسبون لـ6 أندية.