الرياض يحصد لقب الكأس الفضية للبولو

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وحصل لاعب كازا الرياض، الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان، على أفضل لاعب في البطولة، فيما حصل عبدالمحسن الحكير على جائزة الروح الرياضية.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي بالاتحاد فيصل بن دويس، تطور المستوى الفني للاعبين في البطولة، وارتفاع التصنيف إلى 2 هاندي كاب، كمؤشر جيد في أولى بطولات الموسم.
وأوضح «بن دويس» أن شهر نوفمبر القادم سيشهد إقامة ثلاث بطولات؛ وهي: بطولة الكأس الذهبية في الرياض، وكأس دبي للبولو في دبي، وكأس الرياض.
يذكر أن الاتحاد السعودي للبولو يأتي ضمن الاتحادات الرياضية المستحدثة أخيرا حيث تأسس عام 2017 ويضم 24 لاعبا ينتسبون لـ6 أندية.
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