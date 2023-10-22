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الرياض يحصد لقب الكأس الفضية للبولو

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- بواسطة أيمن الوشواش - توج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، فهد أبو نيان، فريق الرياض بلقب بطولة الكأس الفضية للبولو في نسختها الثانية، التي اختتمت في ميدان البولو بمنتجع نوفا للفروسية بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد، فيصل بن دويس، وجاء تتويج فريق الرياض بعد تفوقه بفارق الأهداف عن فريق كازا الرياض، الذي حصل على المركز الثاني، فيما جاء فريق تمام في المركز الثالث.

وحصل لاعب كازا الرياض، الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان، على أفضل لاعب في البطولة، فيما حصل عبدالمحسن الحكير على جائزة الروح .

من جهته أكد الرئيس التنفيذي بالاتحاد فيصل بن دويس، تطور المستوى الفني للاعبين في البطولة، وارتفاع التصنيف إلى 2 هاندي كاب، كمؤشر جيد في أولى بطولات الموسم.

وأوضح «بن دويس» أن شهر نوفمبر القادم سيشهد إقامة ثلاث بطولات؛ وهي: بطولة الكأس الذهبية في الرياض، وكأس دبي للبولو في دبي، وكأس الرياض.

يذكر أن الاتحاد السعودي للبولو يأتي ضمن الاتحادات الرياضية المستحدثة أخيرا حيث تأسس عام 2017 ويضم 24 لاعبا ينتسبون لـ6 أندية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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