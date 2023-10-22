الامارات | محمد صلاح يقترب من هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح النجم المصري محمد صلاح في الاقتراب من صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما أحرز هدفين في مباراة فريقه الأخيرة أمام إيفرتون، ليقترب خطوة جديدة من صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي والأسطورة التهديفية هالاند هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وسجل صلاح هدفي فوز ليفربول في الدقيقتين 75 (من ركلة جزاء) و"90+3"، ليصل النجم المصري لهدفه السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويرتقي إلى مركز الوصافة في قائمة هدافي المسابقة، خلف مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند متصدر القائمة برصيد تسعة أهداف.

ويعيش النجم المصري محمد صلاح هذا الموسم مع ليفربول أوقات جيدة بعدما أصبح أول لاعب يساهم بشكل مباشر في 30+ هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2023: (31 مباراة، 19 هدفا، 12 تمريرة حاسمة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1 إيرلينغ هالاند- مانشستر سيتي- 9 أهداف.

2 محمد صلاح- ليفربول- 7 أهداف.

3 سون هيونغ مين- توتنهام- 6 أهداف.

3 ألكسندر إيزاك- نيوكاسل يونايتد- 6 أهداف.

4 غارود بوين- وست هام- 5 أهداف.

4 هوانغ هي تشان- ولفرهامبتون- 5 أهداف.

4 براين مبيمو - برينتفورد - 5 أهداف

4 كالوم ويلسون - نيوكاسل - 5 أهداف

وكان محمد صلاح قد حقق لقب هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات منذ انضمامه إلى ليفربول، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفة مع زميله السابق في "الريدز" ساديو ماني ومهاجم أرسنال السابق بيير أوباميانغ، ثم الثالث مناصفة مع سون هيونغ مين لاعب توتنهام، وفي الموسم الماضي حصل هالاند على لقب هداف المسابقة برصيد 36 هدفا.