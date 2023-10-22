جامعة أسيوط تفوز بلقب بطولة كرة القدم والطائرة في الملتقى الرياضي الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ فوز الجامعة بعدد من الجوائز، والمراكز الأولى؛ في الملتقى الرياضي الأول لطلاب جامعات محافظة أسيوط، والذي نظمته جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس الجامعة، والدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة عدد من جامعات الإقليم، وهي: جامعة أسيوط الأهلية، وجامعة سفنكس، وجامعة بدر، وجامعة أسيوط الأهلية التكنولوجية، وجامعة الأزهر فرع أسيوط.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط؛ عن فخره، واعتزازه بطلبة وطالبات الجامعة؛ لتفوقهم في الأنشطة الطلابية الرياضية، ونجاحهم في تحقيق المراكز الأولى، والمتقدمة بين الجامعات المشاركة؛ فى فعاليات الملتقى الرياضي الأول، مؤكدا أن من أهم ارتكازات استراتيجية جامعة أسيوط هو تحقيق التكامل، والتعاون؛ مع جامعات الإقليم، موجهاً الشكر للقائمين على تنظيم هذا الملتقى الشبابي الرياضي؛ لأنه يعد فرصة جيدة لطلاب الجامعات؛ لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، وخلق روح التنافس الشريف بينهم، فضلاً عن إعداد، وتأهيل الطلاب؛ للمشاركة في كافة الأنشطة، والفعاليات الرياضية.

وكشف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة أسيوط حققت المركز الأول، وكأس البطولة؛ في خماسيات كرة القدم، والمركز الأول، وكأس البطولة في كرة الطائرة (طالبات)، والمركز الأول، وكأس البطولة؛ في كرة الطائرة ( طلبة)، وفيما يخص الجوائز الفردية؛ فقد فاز الطالب محمد أيمن عبده، بجائزة أفضل حارس في مسابقة كرة القدم، والطالبة ريتا جاد لبيب على المركز الثاني فى لعبة تنس الطاولة ( طالبات).

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، إلى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة، والمشاركة الإيجابية في الملتقى الرياضي الأول لطلاب جامعات محافظة أسيوط، لافتة إلى أن هذا الملتقى الشبابي يضم الكثير من الأنشطة التي من شأنها؛ اكتشاف المواهب، والإبداعات المختلفة التي يمتلكها الطلاب.

وأضاف الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن إدارة النشاط الرياضي بالجامعة؛ قد باشرت المشاركة في الملتقى الرياضي، من خلال فريق الإشراف التنفيذي، والمشكل من: الأستاذ إيهاب رمضان مدير إدارة النشاط الرياضي، والأستاذة زينب عبد الرحمن، والدكتور حسين محمد، والأستاذ جمال حسن؛ أخصائيين بإدارة النشاط الرياضي، والأستاذ نصر الدين محمد أخصائي بوحدة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة لرعاية الشباب ، والدكتور طارق عبدالله مدرب كرة الطائرة (طلبة)، والأستاذ مصطفى عبدالعال مدرب كرة الطائرة (طالبات)، والأستاذ كريم عادل مدرب كرة القدم .

جامعة أسيوط تفوز بلقب بطولة كرة القدم والطائرة في الملتقى الرياضي الأول

جامعة أسيوط تفوز بلقب بطولة كرة القدم والطائرة في الملتقى الرياضي الأول

جامعة أسيوط تفوز بلقب بطولة كرة القدم والطائرة في الملتقى الرياضي الأول

جامعة أسيوط تفوز بلقب بطولة كرة القدم والطائرة في الملتقى الرياضي الأول

جامعة أسيوط تفوز بلقب بطولة كرة القدم والطائرة في الملتقى الرياضي الأول

جامعة أسيوط تفوز بلقب بطولة كرة القدم والطائرة في الملتقى الرياضي الأول

جامعة أسيوط تفوز بلقب بطولة كرة القدم والطائرة في الملتقى الرياضي الأول