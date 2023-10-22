الزمالك يهزم الصيد ويتوج ببطولة منطقة الجيزة لناشئى الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 19 عاما ببطولة منطقة الجيزة وذلك بعد الفوز اليوم على نظيره فريق الصيد بنتيجة 3-1 وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الشهيد أحمد المنسي بالقلعة البيضاء في آخر مباريات الدور النهائي لبطولة منطقة الجيزة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

29/31

25/16

25/18

يذكر أن الفريق حقق الفوز في جميع مباريات الدور النهائي على كل من: الصيد وإيسترن كومباني وأكتوبر ذهابا وعودة.

وحرص علي حضور المباراة، علاء فهمي رئيس قطاع الطائرة بنادي الزمالك وحمادة مجاهد رئيس قطاع الناشئين بالنادي.

يذكر أن طائرة الزمالك تحت 19 عاما توج العام الماضي ببطولة الجيزة.. كما توج ببطولة الجمهورية بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

ويقود الجهاز الفني للفريق، وائل السلكاوي مديرا فنيا.