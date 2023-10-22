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زمالك 2010 يكتسح أجياد في دوري منطقة الجيزة

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2010 على أجياد ، بعشرة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعتهما  اليوم الأحد على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة الخامسة من بطولة دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك: ياسين مصطفى  هدفين، محمد أحمد الديب وياسين عمرو وعمر رضا ومحمد حاتم وأدهم عادل وأحمد علي بسيوني وياسين محمود ياسين وفتحي محمد .

وحرص على حضور المباراة كل من: طارق يحيى مدير المدرسة الأساسية "البراعم" بالنادي ومحمد مصطفى ممس المدير الفني للمدرسة ومحمد صبحي المدير الإداري وذلك لمؤازرة الفريق.

ويقود فريق زمالك 2010: عمرو مجدي مديرا فنيا، مصطفى عبد العظيم ومصطفى حلمي مدربين مساعدين،  أحمد صلاح مدربا لحراس المرمى، هشام رسلان تأهيل وإصابات، محمد صبحي إداريا ومحمد سليمان عامل مهمات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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