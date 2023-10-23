القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية اليوم في كأس…

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية، تقام اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، مباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2023 – 24.

ويستضيف اتحاد جدة نظيره العراقي القوة الجوية، الذي يتصدر المجموعة الثالثة مؤقتا، بعد أن فاز على كل من سابهان الإيراني واجمك الاوزبكي، بينما يدخل الاتحاد صاحب الارض راغباً بالثلاث نقاط بعد الغاء مباراته مع سباهان وفوزه الأول مع أجمك.

ولمحبي كرة القدم السعودية والعراقية نرصد لكم ماهي القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في نايل سات، عربسات وسهيل سات واسترا.

موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية

من المقرر أن تنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية، العراق.

القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية والاتحاد اليوم

تنقل المباراة حصرياً لمشتركي شبكة بي ان سبورت beIN AFC القطرية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشتركي قنوات SSC الرياضية داخل المملكة، بينما تنقل كذلك على قناة أبو ظبي الرياضية لمشاهديها داخل الإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية مجانا

حتى الآن لم تعلن أي قناة مفتوحة نقلها لمباراة الاتحاد والقوة الجوية مجاناً، عدا قنوات الرابعة الرياضية العراقية التي أعلنت عن نقل المباراة مجانا عبر شبكة “نجوم الرابعة” و “تطبيق المنصة”.