شكرا لقرائتكم خبر عن هانى برزى: البنية التحتية للزمالك متهالكة واللاعبون شعروا بقوة المجلس فأبدعوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدم هانى برزى عضو مجلس إدارة الزمالك، الشكر للجمعية العمومية بنادى الزمالك على ما قاموا به خلال يوم الانتخابات والوعى الكبير لإعادة الزمالك لسابق عهده.

وقال هانى برزى، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد: "لدينا العديد من المشاكل مثل وقف القيد وتأخير المستحقات والقضايا التى على النادى، وأشكر الجمعية العمومية للزمالك على اختياراته ووعيه".

وأضاف هانى برزى: "الزمالك لن يضحى بعلامته التجارية لأنها قدوة للشباب ونسعى لإعادة الزمالك لمكانه الكبير فى كل الجوانب والبنية التحتية للزمالك متهالكة جدا ولا بد من تطويرها".

وتابع عضو مجلس الزمالك: "لاعبو الزمالك شعروا بقوة مجدلس الإدارة لذلك أدوا بروح جديدة أمام سموحة وأعادوا الفن والهندسة من جديد وأمتعوا الجماهير".

واختتم هاني برزي تصريحاته قائلا: "لدينا خبرات كبيرة فى الزمالك ولن نعتمد على سياسة الفرد الواحد، وكلنا نعمل من أجل الزمالك وليس من أجل أشخاص".