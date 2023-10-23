شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: سيعود اسم الزمالك للألعاب الرياضية وحلمى زمورا على الملعب الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه سيعمل على إعادة اسم الزمالك للألعاب الرياضية بميت عقبة مرة أخرى بالشكل القانونى كما كان من قبل.

وقال حسين لبيب خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد: "سيعود اسم الزمالك للألعاب الرياضية بميت عقبة ولكن بالشكل القانونى حتى لا نتعرض لأى شىء، وحلمى زمورا رمز كبير للزمالك والزملكاوية وسيعود اسم حلمى زمورا على الملعب الرئيس للزمالك".

وأضاف: "18 شهرا سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من فرع النادى فى أكتوبر والذى لم يتم فيه أى شىء، وهذا وعد لجمهور الزمالك وسيتم تحقيقه".

وتابع: "الزمالك فريق حاصد للبطولات ونعمل على زيادتها فى كل الألعاب، وسيتكم الاهتمام بقطاع الناشئين فى نادى الزمالك".

واستطرد: "أطلب من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ فى الانتخابات بعدم رفع أى قضايا تضر الزمالك وأن يتركوا النادى فى حالة استقرار لمدة 4 سنوات وشوفوا النادى هيكون عامل إزاى".

واختتم حسين لبيب تصريحاته قائلا: "سيكون هناك مدير تنفيذى لنقل استراتيجية مجلس الإدارة، وسيتم تعيين مدير اجتماعى للزمالك لبحث طلبات الأعضاء".