شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: لن أقسط غرامة كهربا وسندفع المستحقات على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه لن يتنازل عن أى حق من حقوق نادى الزمالك، ومحمود عبد المنعم كهربا أخطأ فى حق الزمالك ولن نتنازل عن الغرامة ولن نقسطها.

وقال حسين لبيب، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد: "الزمالك لن يتنازل عن حقوقه لدى أى لاعب، ومحمود كهربا أخطأ فى حق الزمالك ولن يتم التنازل عنه وسيتم تحصيل مبلغ الغرامة كاملا ولن يتم تقسيطه، والأهلى ليس طرفا فى الموضوع، والفلوس بتزيد كل ما تأخر فى دفع الفلوس".

وأضاف: "لن أجامل أى لاعب أخطأ فى حق نادى الزمالك، وبالقانون هنحافظ على حقوق الزمالك وسندفع كل المستحقات التى على الزمالك".

وأوضح: "هناك 5 أمور ستبدأ بها أولها فك القيد، ثم التجيد للاعبين ثالثا دعم الفريق بصفقات قوية ثم الجلوس مع الجهاز الفنى وأخيرا كيف سيتم تدبير هذه الأموال لبدء تنفيذها".

وتابع: "شيكابالا من أفضل المواهب المصرية مهاريا، وله دور إيجابى مع اللاعبين، وغير مسموح لى بالتحدث فى ملف يديره عضو مجلس إدارة الزمالك".

وأضاف حسين لبيب: "هديتى لجمهور الزمالك عودة النادى إلى قيمته العريقة، ومسموح دخول النادى بالشورت عادى، ولن يتم فرض زيادة فى قيمة العضوية".