شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد قصار القامة يحتفل باليوم العالمى للأقزام 25 أكتوبر فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد رياضات الأقزام "قصار القامة" يوم 25 أكتوبر الجارى موعدا للاحتفال باليوم العالمى للأقزام تحت رعاية اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى ولجنة رياضات قصار القامة برئاسة على شعبان.

ويقام الاحتفال باليوم العالمى للأقزام باستاد القاهرة الصالة المغطاة رقم 4، يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري.

ووجه اتحاد رياضات الأقزام الشكر إلى اللجنة البارالمبية على دعمهم المستمر لقصار القامة، حيث يكون التجمع لكل لاعبى قصار القامة والأندية التى تمارس نشاط قصار القامة.

وحرص كل أعضاء اللجنة على التواجد وفى مقدمتهم الفنانة نهال عنبر والدكتورة عبير نصار، وذلك من أجل توصيل رسالة مصر للعالم أننا قادرون باختلاف، ويتمنى الاتحاد أكبر مشاركة من الشعب المصرى هذا اليوم كدعم معنوى لقصار القامة بمصر والعالم فى عيدهم.

وأجرت اللجنة البارالمبية قبل أيام انتخابات أول جمعية تأسيسية لرياضات الأقزام (الاتحاد المصرى لرياضات الأقزام تحت التأسيس) بحضور 13 ناديا، وأشرف على إجراءات التصويت والفرز عماد رمضان أمين صندوق اللجنة، فى حضور الدكتورة هويدا مندى المدير التنفيذى للجنة.

وفاز كل من: على شعبان رئيسا والفنانة نهال عنبر نائبا لرئيس الاتحاد وعلاء سيد أحمد أمينا للصندوق، وفى العضوية فاز كل من: صفاء أحمد عز الدين وعبير أحمد محمد وعبد الرحمن بركات ومحمد عبد الله السيد.