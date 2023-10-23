شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحافظ حكما لمباراة المحلة ومكادى وهاشم لدكرنس وبترول أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن أطقم مباريات دوري القسم الثاني "أ" غدًا الإثنين ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المحترفين، حيث يدير الحكم محمد عبد الحافظ مباراة غزل المحلة ومكادي، يعاونه كل من: علاء عبد الباسط وعلى علاء طلبة وهيثم عثمان.

بينما يدير مباراة دكرنس وبترول أسيوط محمد علاء هاشم وسيد أبو خاطر وأحمد كمال وشريف حسن.