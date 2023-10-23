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عبد الحافظ حكما لمباراة المحلة ومكادى وهاشم لدكرنس وبترول أسيوط

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن أطقم مباريات دوري القسم الثاني "أ" غدًا الإثنين ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المحترفين، حيث يدير الحكم محمد عبد الحافظ مباراة غزل المحلة ومكادي، يعاونه كل من: علاء عبد الباسط وعلى علاء طلبة وهيثم عثمان.

بينما يدير مباراة دكرنس وبترول أسيوط محمد علاء هاشم وسيد أبو خاطر وأحمد كمال وشريف حسن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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