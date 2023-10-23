شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين محسن يفوز بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب القتالية العالمية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح سيف الدين محسن لاعب المنتخب الوطني للووشو، في الفوز بالميدالية الذهبية خلال منافسات الووشو، لدورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023، ليرتفع عدد ميداليات مصر إلى 3 ذهبيات وواحدة فضية.

ويشارك في النسخة الحالية من دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من نخبة الرياضيين في أكثر من 120 دولة من جميع أنحاء العالم، وهي النسخة الأكبر لعدد المشاركين في تاريخ الدورة التي تحظى باهتمام كبير من مجتمع الرياضات القتالية.

ويتنافس اللاعبون واللاعبات في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، ومصارعة الذراع، والملاكمة والركل (الكيك بوكسنج)، والملاكمة التايلاندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.