شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 22 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 22 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات نادى الزمالك رسميًا.

اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات نادى الزمالك رسميًا

اعتمدت اللجنة الأولمبية نتيجة انتخابات نادى الزمالك، التى أقيمت الجمعة الماضى، بعد إرسالها من جانب اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة النادى واللجنة التى أشرفت على إقامة الانتخابات. وتم فحص الأوراق الخاصة بنتيجة انتخابات نادى الزمالك، من جانب الشئون القانونية باللجنة الأولمبية، قبل أن تقوم اللجنة الأولمبية باعتمادها رسميا.

رئيس الزمالك الجديد: نسعى لعمل بروتوكول تعاون مع النادى الأهلى