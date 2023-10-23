شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 22 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 / 10 / 2023، العديد من الأخبار الرياضية، بيراميدز يهزم مودرن فيوتشر بهدف ذاتى ويعتلى قمة ترتيب الدورى.

مران الأهلى استعدادا لـ سيمبا.. شفاء موديست من كورونا وعودة متولى وعبد المنعم

استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء، في إياب دور ربع النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم.

رئيس الزمالك الجديد: نسعى لعمل بروتوكول تعاون مع النادى الأهلى

أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه سيتم تعيين متحدث رسمى لنادى الزمالك يتواصل مع الإعلام لتوضيح كل الأمور، مضيفًا: "سنسعى لعمل بروتوكول مع النادى الأهلى".

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره مودرن فيوتشر بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

فاركو يفوز على الإسماعيلى بهدف رزقى حمرون فى دورى نايل

نجح فريق فاركو في الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف، عن طريق رزق حمرون في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة من بطولة دوري نايل المصري للموسم الجاري 2023 - 2024.

لاعبو زد يدعمون فلسطين قبل مباراة المقاولون العرب فى الدوري.. صور

ارتدى لاعبو فريق زد تيشرتات سوداء تحمل خريطة أرض فلسطين، خلال توجههم إلى ملعب مباراة المقاولون العرب في الدوري، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ننشر خطاب اللجنة الأولمبية باعتماد نتيجة انتخابات نادى الزمالك

حصل ”الخليج 365” على نسخة من خطاب اللجنة الأولمبية باعتماد نتيجة انتخابات نادى الزمالك، التى أقيمت الجمعة الماضى، بعد إرسالها من جانب اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة النادى واللجنة التى أشرفت على إقامة الانتخابات. وتم فحص الأوراق الخاصة بنتيجة انتخابات نادى الزمالك، من جانب الشئون القانونية باللجنة الأولمبية، قبل أن تقوم اللجنة الأولمبية باعتمادها رسمياً.

المقاولون العرب يتعادل مع زد 3/3 فى مواجهة مثيرة بالدورى.. فيديو

تعادل فريق المقاولون العرب مع زد بنتيجة 3/3 فى المواجهة التى جمعتهما منذ قليل باستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".