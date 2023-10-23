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جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 22/ 10/ 2023

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القاهرة - سامية سيد - أُجريت اليوم، الأحد، الموافق 22/ 10/ 2023 ثلاث مواجهات فى دورى نايل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة، حيث اصطدم المقاولون العرب بفريق زد، واستضاف الإسماعيلى نظيره فاركو، وحل بيراميدز ضيفًا على فيوتشر.

وجاء ترتيب الدورى كالتالى:
جدول ترتيب الدورى المصرى
جدول ترتيب الدورى المصرى

 

المقاولون العرب يتعادل مع زد 3/3 فى مواجهة مثيرة بالدورى

تعادل فريق المقاولون العرب مع زد بنتيجة 3/3 فى المواجهة التى جمعتهما منذ قليل باستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

المقاولون العرب يتعادل مع زد 3/3 فى مواجهة مثيرة بالدورى.. فيديو

 

بيراميدز يهزم مودرن فيوتشر بهدف ذاتى ويعتلى قمة ترتيب الدورى

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره مودرن فيوتشر بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

بيراميدز يهزم مودرن فيوتشر بهدف ذاتى ويعتلى قمة ترتيب الدورى.. فيديو

 

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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