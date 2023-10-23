شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك الجديد يتسلم مهامه الرابعة عصر غد من اللجنة الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاعلامى إبراهيم فايق أن مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب سوف يتسلم مهام النادى غدا في تمام الساعة الرابعة عصرا من اللجنة الثلاثية برئاسة عماد البناني .

وأثنى إبراهيم فايق، خلال تصريحاته في برنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت، بالدور الذي أداه عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية خلال الفترة الماضية حتي اقامة الانتخابات وتسليم المجلس الجديد مهامه بشكل رسمي.

وكانت اللجنة الأولمبية قد اعتمدت نتيجة انتخابات نادى الزمالك، التى أُجريت الجمعة الماضى، بعد إرسالها من جانب اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة النادى واللجنة التى أشرفت على إقامة الانتخابات. وتم فحص الأوراق الخاصة بنتيجة انتخابات نادى الزمالك، من جانب الشئون القانونية باللجنة الأولمبية، قبل أن تقوم اللجنة الأولمبية باعتمادها رسميا.

وكشف مصدر مسئول باللجنة الأولمبية أن الاعتماد جاء عقب فحص الأوراق من قبل الشئون القانونية.

وفازت قائمة حسين لبيب فى انتخابات الزمالك التي أُجريت الجمعة، ليصبح مجلس الإدارة مكوناً من، حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق.

كما ضمت العضوية فوق السن كلاً من: أحمد سليمان، وهانى برزى، وهانى شكرى، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد، وعضوية تحت السن كلاً من: نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامى نصوحى.

وشهدت الانتخابات التي أُجريت الجمعة، حضور 22704 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية، وجاءت إجمالي الأصوات الصحيحة 18966، فيما جاء إجمالي الأصوات الباطلة 3736.