شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 / 10 / 2023، العديد من الأخبار الرياضية، بيراميدز يهزم مودرن فيوتشر بهدف ذاتى ويعتلى قمة ترتيب الدورى.

مران الأهلى استعدادا لـ سيمبا.. شفاء موديست من كورونا وعودة متولى وعبد المنعم

استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء، في إياب دور ربع النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم.

رئيس الزمالك الجديد: نسعى لعمل بروتوكول تعاون مع النادى الأهلى

أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه سيتم تعيين متحدث رسمى لنادى الزمالك يتواصل مع الإعلام لتوضيح كل الأمور، مضيفًا: "سنسعى لعمل بروتوكول مع النادى الأهلى".

بيراميدز يهزم مودرن فيوتشر بهدف ذاتى ويعتلى قمة ترتيب الدورى.. فيديو

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره مودرن فيوتشر بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

ليبيريا تقترب من احتضان مواجهة سيراليون ومصر فى تصفيات كأس العالم

اقتربت ليبيريا من احتضان مباراة منتخب مصر ونظيره سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا، والمقرر لها شهر نوفمبر المقبل.

فاركو يفوز على الإسماعيلى بهدف رزقى حمرون فى دورى نايل

نجح فريق فاركو في الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف، عن طريق رزق حمرون في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة من بطولة دوري نايل المصري للموسم الجاري 2023 - 2024.

عبد الرحمن سامح يحصد الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للسباحة

نجح عبد الرحمن سامح، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، في الفوز بالميدالية الفضية في سباق 50 متر فراشة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بمدينة بودابست بالمجر.

غزل المحلة يصرف مكافأة إجادة لفريق 2003 بعد الفوز على الأهلي

وجه وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، بصرف مكافأة إجادة لفريق غزل المحلة مواليد 2003 بقيادة عزيز نبيل بعد فوزهم المستحق على نظيرهم فى النـادي الأهلي بهدف نظيف أحرزه مهاجم الفريـق أحمد الأشـرم.

كولر يتسلّم تقريراً من طبيب الأهلي عن موقف المصابين قبل مران اليوم

يتسلّم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقريراً من الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق قبل مران اليوم، الأحد، لمعرفة آخر مستجدات تأهيل وعلاج اللاعبين المُصابين فى الفريق.

لاعبو زد يدعمون فلسطين قبل مباراة المقاولون العرب فى الدوري.. صور

ارتدى لاعبو فريق زد تيشرتات سوداء تحمل خريطة أرض فلسطين، خلال توجههم إلى ملعب مباراة المقاولون العرب في الدوري، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

عماد البنانى لليوم السابع: مجلس حسين لبيب يتسلم إدارة الزمالك خلال 48 ساعة

أكد الدكتور عماد البنانى، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب سيتسلم مقاليد حكم القلعة البيضاء خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

ننشر خطاب اللجنة الأولمبية باعتماد نتيجة انتخابات نادى الزمالك

حصل ”الخليج 365” على نسخة من خطاب اللجنة الأولمبية باعتماد نتيجة انتخابات نادى الزمالك، التى أقيمت الجمعة الماضى، بعد إرسالها من جانب اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة النادى واللجنة التى أشرفت على إقامة الانتخابات. وتم فحص الأوراق الخاصة بنتيجة انتخابات نادى الزمالك، من جانب الشئون القانونية باللجنة الأولمبية، قبل أن تقوم اللجنة الأولمبية باعتمادها رسمياً.

المقاولون العرب يتعادل مع زد 3/3 فى مواجهة مثيرة بالدورى.. فيديو

تعادل فريق المقاولون العرب مع زد بنتيجة 3/3 فى المواجهة التى جمعتهما منذ قليل باستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

اتحاد الطاولة يلغي حفل افتتاح البطولة الدولية للناشئين تضامنا مع فلسطين

قرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة إلغاء حفل افتتاح البطولة الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة، التى تقام فى الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجارى على مجمع صالات حسن مصطفى.

هاني عبد الباقي مديرا فنيا مؤقتا للداخلية بعد رحيل ميمي عبد الرازق

قرر مسئولو نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقي، تعيين هانى عبد الباقى المدرب العام للفريق مديرًا فنيًا بشكل مؤقت، وذلك بعد رحيل ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للفريق.