شكرا لقرائتكم خبر عن نيرة الحمر: طموحاتى بلا حدود.. ورفضت عضوية الزمالك فى وقت سابق لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنها رفضت في وقت سابق الترشح في انتخابات الزمالك لشعورها بأن دورها سيكون مهمشًا، موضحة أنها سعيدة لنجاحها في الانتخابات وسط القائمة الموحدة.

وقالت نيرة، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج المساء مع قصواء، المُذاع على فضائية CBC، اليوم الأحد: "المجلس كلفنا نحن الثلاثي تحت السن بملفات بدأنا العمل عليها بالفعل من اليوم، ونشعر بدعم كبير من الأعضاء فوق السن ورئيس النادي حسين لبيب".

وأضافت: "من أكبر عضو لأصغر عضو لهم دور في المجلس، وطموحاتي بلا حدود، ولدينا 16 ملف موزعين على 12 عضوا بما فيهم الرئيس، وكلها مشاكل شائكة وخطيرة".

وتابعت: "أن دورها الأكبر سيكون في ملف الإعلام، بجانب مشاركة في الملف الاجتماعي، وكل الملفات يشرف عليها رئيس النادي".

وفازت قائمة حسين لبيب فى انتخابات الزمالك التي أُجريت الجمعة، ليصبح مجلس الإدارة مكوناً من: حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق.

كما ضمت العضوية فوق السن كلاً من: أحمد سليمان، وهاني برزي، وهاني شكري، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد، وعضوية تحت السن كلاً من.. نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامي نصوحي.

وشهدت الانتخابات التي أقيمت الجمعة، حضور 22704 أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية، وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 18966، فيما جاء إجمالي الأصوات الباطلة 3736.