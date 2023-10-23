شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يلاقي ناساف بطموح صدارة المجموعة الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

يطمح الشارقة إلى تجريد ناساف الأوزبكستاني من صدارة المجموعة الثانية عندما يستضيفه اليوم الاثنين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

ويملك ناساف 6 نقاط من فوزين على الفيصلي الأردني 1-صفر والسد القطري 3-1، ليتصدر بفارق نقطتين عن الشارقة.

لكن «الملك» بإمكانه اعتلاء الصدارة في حال فوزه، وهو يعول في ذلك على تشكيلة مميزة يقودها البوسني ميراليم بيانيتش والمالي موسى ماريغا والحارس عادل الحوسني.

وفي المجموعة نفسها، يلعب السد القطري (نقطة) مع الفيصلي الأردني من دون رصيد بعد خسارتين.

مواجهة صعبة

من جهته، أكد الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، أن مباراة «الملك» أمام ناساف لن تكون سهلة، وستكون بدنية، كاشفاً عن حقيقة صادمة وهي أن الوقت الفعلي لمواجهة فريقه أمام اتحاد كلباء في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الخميس الماضي بلغ 34 دقيقة فقط من أصل 103 دقائق تم لعبها.

الفريق الأفضل

وقال كوزمين في المؤتمر الصحفي: من خلال مشاهدتي لناساف، بلا شك هو الفريق الأفضل والأقوى في بلاده، وهو فريق يمتاز بالتحرك الإيجابي وفريق منظم بدرجة عالية جداً وأعتقد ستكون مواجهتنا معه صعبة جداً، ومن خبرتي ومعرفتي بمباريات البطولة الآسيوية يتوجب على لاعبي الشارقة أن يضاعفوا مجهودهم وأن يكونوا في أعلى مستويات ودرجات التركيز العالي وأن يلعبوا بأقصى قدرتهم وأن نكون منتبهين لكل تحرك وفي حال لعبنا وفقاً لهذه التعليمات وأدينا بصورة مميزة نستطيع أن نتخطى الفريق الأوزبكي.

وحول وضع الفريق وموقف الإصابات بعد آخر مباراة محلية خسرها الفريق على ملعبه أمام اتحاد كلباء قال كوزمين: هناك واحدة من الفروق التي حدثت في مباراة اتحاد كلباء لن تكون موجودة في هذه المباراة، وهذه الفروق أن زمن اللعب الفعلي لن يكون 34 دقيقة فقط كما كان أمام اتحاد كلباء خلال 103 دقائق خضناها، فمباراتنا مع ناساف ستكون في ظروف مختلفة عن ظروف مباراتنا مع اتحاد كلباء وهناك لاعبين سيشاركون ولم نشركهم في المباراة السابقة بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلدانهم وآخرين نحن فضلنا منحهم الراحة ولم نشركهم،وبكل تأكيد سيكون هناك لاعبون جدد وستختلف التشكيلة كلياً وبمناسبة مباراتنا مع كلباء، وأتمنى ألا يكون التركيز والحضور الذهني للفريق كما كان في مباراتنا المحلية الأخيرة.

مباريات منتظرة

وفي المباريات الأخرى التي ستكون منتظرة، يسعى نادي الاتحاد السعودي إلى استعادة صدارة المجموعة الثالثة عندما يستقبل القوة الجوية العراقي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والتي يأمل فيها الدحيل القطري تجنب الخروج المبكر عندما يحلّ ضيفاً على النصر السعودي الثلاثاء.

والتقى الاتحاد مع الأندية العراقية في البطولات القارية ثلاث مرات سابقة، فاز خلالها في الأولى على الطلبة 3-1، وخسر الثانية 1-2 وتعادل في الثالثة سلباً أمام الزوراء.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط، عقب فوزه على ايه جي ام كاي الأوزبكستاني 3-0، وعدم خوض مباراته الثانية أمام سيباهان الإيراني بناء على تقرير حكام ومراقب المباراة، على أن تقام في وقت لاحق، بينما يتصدر القوة الجوية المجموعة برصيد أربع نقاط، حيث تعادل مع سيباهان 2-2، قبل أن يفوز على ايه جي أم كاي 2-1.

ويفتقد الاتحاد لبعض العناصر الأساسية بداعي الإصابة على غرار البرازيلي فابينيو وأحمد شراحيلي وحسن كادش، لكنه يضم أسماء مميزة يتقدمهم الخماسي الأجنبي الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي والبرازيلي رومارينيو داسيلفا ومواطنه إيغور كورنادو والإيطالي لويز فيليبي إلى جانب مهند الشنقيطي وأحمد بامسعود وفيصل الغامدي وصالح العمري.

في المقابل، نجح القوة الجوية في تفادي الخسارة، وحقق أربع نقاط، ويأمل أن يواصل نتائجه الإيجابية ويعود بالنقاط الثلاث أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل للمحافظة على صدارته.

من جهته، يتطلع الهلال السعودي إلى تعزيز صدارته للمجموعة الرابعة، عندما يستضيف مومباي سيتي الهندي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.