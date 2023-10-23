شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لدوري الشطرنج للرجال والسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت الجولة الأولى للدوري العام للشطرنج للرجال عن فوز نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على العين للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 5-1.

ونجح فريق الشارقة الثقافي للشطرنج في الفوز على نادي دبي للشطرنج والثقافة بنتيجة 4.5 مقابل 1.5 نقطة،وحضر المواجهات نجيب محمد صالح نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وتصدر أبوظبي قمة الترتيب بعد الجولة الأولى برصيد نقطتين متساوياً مع الشارقة الوصيف ثم دبي والعين من دون نقاط.

وعلى صعيد منافسات بطولة السيدات، أسفرت الجولة الأولى عن فوز نادي العين على نادي أبوظبي 4-2،فيما أسفرت مواجهة دبي ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات في الشارقة عن التعادل 3-3، ويتصدر العين قمة دوري السيدات برصيد نقطتين يليه في المركز الثاني دبي وفتيات الشارقة ولكل منهما نقطة واحدة ثم أبوظبي الأخير من دون نقاط.