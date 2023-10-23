شكرا لقرائتكم خبر عن «داحس 63» يعانق ناموس «الشـراعية 43 قدماً » والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج القارب «داحس 63»، لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، بقيادة النوخذة الشاب عيسى سلطان المرزوقي، بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً في الجولة الأولى من بطولة دبي للموسم الرياضي البحري، الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 80 قارباً.

وحل ثانياً في السباق القارب «الشقي 96» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري، فيما ذهب المركز الثالث إلى طاقم القارب «سهم 170» لمالكه عبد الله إبراهيم الحمادي، بقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي.

وقام محمد عبد الله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بعد نهاية السباق في منصة الأبطال يرافقه محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية مشرف السباق، بتسليم الكؤوس والجوائز إلى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وسط فرحة وسعادة البحارة وأطقم القوارب.

وأشاد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالمشاركة الكبيرة والإقبال في أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، وفاتحة السباقات الكبيرة في أكثر الرياضات المحلية شعبية، مؤكداً أن الروح التي لمسها من الجميع أمر مبشر لموسم ناجح.

وقال النوخذة مروان المرزوقي إن الفريق الذي يضم مجموعة من القوارب نجح في اتخاذ الاستراتيجية المناسبة والناجحة التي مكنته من الفوز ووصول القوارب في المقدمة ومن بينها القارب «داحس 63» الذي توج بطلاً.