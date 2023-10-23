شكرا لقرائتكم خبر عن المرزوقي بطل المحترفين في الاستعراض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منطقة القناة في أبوظبي تتويج الفائزين في بطولة «الفلاي بورد» وزوارق «الريموت كنترول» التي أقيمت بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية بحضور جماهيري كبير.

سجلت المنافسات ارتفاع وتجاوز أعداد المشاركين في فئات زوارق «الريموت كنترول» بوصولها لأكثر من 50 متسابقاً في الفئات الثلاث وحضور من مختلف دول الخليج للمشاركة، فيما سجل استعراض «الفلاي بورد» أيضاً حضوراً دولياً ونسائياً للمرة الأولى في المنافسة.

في فئة ال2 سل، تمكن راشد أحمد مهدي من تحقيق المركز الأول، وحل ثانياً خليفة أحمد مهدي، وثالثاً عمر عيسى حسن، وفي فئة 3 سل حقق المركز الأول عزام عيسى حسن وحل ثانياً ثاني جمعة الطاير وثالثاً عقيل محمد مهدي، وفي فئة 4 سل حل في المركز الأول المتسابق القطري علي المزروعي وحل ثانياً جمعة سهيل الطاير وثالثاً حمد محمد صالح.

وفي منافسات «الفلاي بورد»، حقق سيف سلطان عبد العزيز أجمل استعراض في فئة النوفيس، وحلت ثانية من هولندا جينجر كروك، وثالثاً إبراهيم خالد، وفي فئة «البرو» والمحترفين حقق المركز الأول في أجمل استعراض المتسابق مانع المرزوقي وحل ثانياً ماجد المرزوقي وثالثاً أوجر بيرو من تركيا.

وتوج الفائزين في الختام وليام هوليدي مدير عام القناة وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية وأحمد إبراهيم الطاهر مدير السباق.

من جهته، وجه خليفة الرميثي تهنئته لكل المشاركين في البطولة وكل الحاضرين من خارج الإمارات للانضمام للمنافسة، وقال: «يواصل نادي أبوظبي للرياضات البحرية رحلة جذب المشاركين من كل الدول للبطولات البحرية، وتنوع الجنسيات في بطولتي الفلاي بورد والريموت كنترول دليل على قوة ومكانة البطولات على المستوى الدولي، والذي ساهم في جذبهم للمشاركة والحضور».

ووجه شكره للقناة التي استضافت المنافسة، مؤكداً أن خطة إقامة البطولات في هذه المنطقة مستمرة في المستقبل وبتعاون كبير بين القناة والنادي لرسم مستقبل أجمل للرياضة البحرية.