شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان ليوا الدولي ينطلق في 8 ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، يقام مهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2024) في الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر المقبل في مدينة ليوا في منطقة الظفرة.

وينظِّم المهرجان نادي ليوا الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي على مدى 24 يوماً، ليستقطب عشّاق التخييم والبر، ويتيح لهم الاستمتاع بمجموعة من المنافسات الرياضية وتحديات السيارات الدولية التي يشارك فيها عدد من أشهر المحترفين في هذا المجال.

وأعدت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي برنامجاً متكاملاً لمهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2024) يشمل فعاليات قرية ليوا، وفعاليات ليوا الرملية وفعاليات فنية وترفيهية مشوِّقة. وتتنوَّع سباقاته وبطولاته لتشمل رياضة المحركات والرياضات التراثية في سباقات للسرعة والدراج والاستعراض. وينطلق المهرجان بالاستعراض الحر للسيارات، ويُختتم ببطولة صعود تل مرعب التي تعدُّ الحدث الأشهر والأبرز سنوياً ضمن فعالياته التي تتوج بحفل موسيقي وعرض للألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة.

وسيعلن نادي ليوا الرياضي، برنامج المهرجان وجدول فعالياته وبطولاته التفصيلي في وقت لاحق.

وكشفت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، في إطار حملة العلامة التجارية لوجهة أبوظبي «حياكم في أبوظبي»، عن فعالياتها لموسم الشتاء الرامية إلى استقطاب السياحة المحلية والعالمية بتجارب الترفيه والتشويق والفعاليات الثقافية والتراثية الأصيلة، إلى جانب مجموعة متنوِّعة من الأنشطة والمهرجانات ضمن أجندة فعاليات أبوظبي.

وتتيح تجربة قرية ليوا لزوارها الاستمتاع وسط الكثبان الذهبية، حيث يمكنهم استكشاف مجموعة كبيرة من المعالم السياحية والفعاليات في القرية التي تضمُّ مسرحاً رئيسياً للعروض الموسيقية والاحتفالات، ومنافذ المأكولات، وسوق الحرفيين، ومنطقة الواحة التي تستضيف ورش العمل الإبداعية والأنشطة المخصصة لجميع أفراد العائلة، ومنطقة لعب الأطفال، ومنافذ البائعين المحليين الذين يقدِّمون أفضل السلع الإماراتية.

وتأتي زيادة مساحة القرية بنسبة 20%، لتتيح استضافة العدد المضاعف من الجمهور والفعاليات لعام 2023.