شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي إيطاليا».. يوفنتوس يهزم ميلان بهدف نظيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق يوفنتوس فوزاً مهماً ضد ميلان بهدف نظيف في مباراة «ديربي إيطاليا»، ضمن الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإيطالي.

وتعرض ماليك ثياو، مدافع ميلان للطرد في الدقيقة 40، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما منح يوفنتوس الأفضلية الهجومية.

وسدد لاعبو ميلان مرة واحدة على مرمى يوفنتوس، فيما تمكن لاعبو الأخير من 4 تسديدات، جاء منهم هدف مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن إنتر المتصدر، ونقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.