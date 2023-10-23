شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لمنتخب بناء الأجسام وصيف الخليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظيت بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك باستقبال حافل بالورود في مطار دبي الدولي، لدى العودة إلى الدولة، في ختام المشاركة الإيجابية في البطولة الخليجية الأولى بالبحرين، وحصوله على «الوصافة»، برصيد 20 ميدالية، وبطاقة احتراف، وكأس بطل أبطال الفيزيك.

استقبل البعثة علي عبد الله بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام، ومحمد شاهين الحوسني رئيس اللجنة الفنية.

ووصف علي بن حيدر الإنجاز بالمتميز والمهم والإضافة إلى سجل رياضة الإمارات، لدورها بتعزيز مكانة بناء الأجسام على المستوى الدولي، مؤكداً أن أداء اللاعبين عزّز من قيمة الإنجاز والفوز بالميداليات، إضافة إلى أنه يتزامن مع الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم بإسبانيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتوجه نائب رئيس الاتحاد بالشكر إلى الجهازين الفني والإداري واللاعبين؛ للروح العالية والمستويات الجسمانية والفنية، وطالبهم بالحفاظ على الجاهزية، تمهيداً للمشاركة في المونديال.

وأعرب علي ضاوي، بطل أبطال الفيزيك الخليجي، عن سعادته بنيل بطاقة الاحتراف، والميدالية الذهبية، في فئته لأكثر من 182 سنتيمتراً، مؤكداً أنه سعيد بالإنجاز لأهميته ومكانته، كما أن الفوز يعزّز الثقة لديه، والفوز بالذهبية، يعكس استعداداته وجاهزيته لخوض بطولة العالم المقبلة.

وقدّم اللاعب الشكر والتقدير إلى الاتحاد الإماراتي للعبة، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للدعم والرعاية التي مهدت للإنجازات، مشيداً كذلك بجهود الجهازين الفني والإداري.