شكرا لقرائتكم خبر عن فرستابن يحقق انتصاره رقم 50 في الفورمولا 1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صمد ماكس فرستابن سائق رد بول بطل العالم ثلاث مرات أمام لويس هاميلتون ليحقق فوزه رقم 50 في مسيرته في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات بحصده للفوز بلقب جائزة أمريكا الكبرى الأحد.

واحتل هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثاني بينما احتل لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الثالث على حلبة الأمريكتين في أوستن بولاية تكساس.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لفرستابن في أوستن ورقم 15 في 18 سباقاً حتى الآن هذا العام، وذلك قبل أربعة سباقات على نهاية الموسم ليعادل السائق الهولندي البالغ من العمر 26 عاماً الرقم القياسي الذي سجله العام الماضي لأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد.

وضمن فريق رد بول وسائقه فرستابن بالفعل حصد لقبي الصانعين والسائقين على الترتيب.