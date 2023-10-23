شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يهنئ أبطال كأس أيزنهاور للجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، راعي بطولة كأس أيزنهاور للرجال للجولف بقصره في العاصمة أبوظبي المسؤولين عن اللعبة حول العالم ورئيس اتحاد الإمارات للجولف وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة العليا واللجان العاملة بالبطولة التي أقيمت على أرض ملعب نادي أبوظبي للجولف بمشاركة قياسية من نجوم اللعبة حول العالم مثلوا 36 دولة.

وأكد أن قيادة الدولة الرشيدة تحرص على توفير كافة متطلبات النجاح لأي حدث تحتضنه الإمارات من خلال توفير البنية التحتية للمنشآت الرياضة والتي تستقطب أساطير ونجوم الرياضة وقياداتها وجماهيرها، وتقدم بالتهنئة للفائزين في البطولة التي جمعت أسرة اللعبة ونجوم العالم على أرض الإمارات، وأكد أن رياضة الجولف شقت طريقها بثبات نحو المنافسة الإقليمية والقارية؛ بل الدولية، مشيراً إلى أن اللعبة تشهد انتشاراً يبعث على التفاؤل.وتقدم بالشكر لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للجولف بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وللجنة المنظمة العليا للبطولة وإلى مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي على دعمهم ومساهماتهم الفعالية.وثمن الشيخ سهيل بن بطي أل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية استضافة دولة الإمارات لمونديال العالم للجولف، والتي جمعت قيادة اللعبة حول العالم ونجومها على أرض الإمارات.