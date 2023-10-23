شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يحصد ألقاب «الصداقة للتايكواندو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق نادي الفجيرة للفنون القتالية إنجازاً غير مسبوق على مستوى الدولة في رياضة التايكواندو؛ حيث استحوذ على جميع الكؤوس والألقاب في بطولة الصداقة الإماراتية الكورية التي أقيمت منافساتها في الشارقة، بإشراف اتحاد الإمارات للتايكواندو، وبرعاية السفارة الكورية بالدولة.

وحظيت البطولة بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف أندية الدولة، استطاع خلالها فريق الفجيرة للتايكواندو الظفر ب29 ميدالية ذهبية، و7 فضيات، كانت كفيلة بتتويجه بالمركز الأول عن جدارة في جميع الفئات الأربع للبطولة (الشباب والفتيات والرجال والسيدات)، وبهذا الإنجاز يستهل الفجيرة للفنون القتالية، مشواره نحو درع التفوق العام لهذا الموسم ب304 نقاط حصل عليها في بطولة واحدة.

وأعرب نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية عن سعادته بالنتائج الجيدة التي حققها لاعبو النادي في مختلف الألعاب والبطولات، مؤكداً أنها تعد ثمرة للتدريبات المكثفة والمعسكرات التي خاضتها فرق النادي في الفترة السابقة.