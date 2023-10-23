شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح صيني باهر للألعاب الآسيوية لأصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح دينج شيويه شيانج، نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، أمس الأحد، دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة، التي تستضيفها هانجتشو.

أقيم حفل الافتتاح على استاد هانجتشو الأولمبي، المعروف باسم «اللوتس الكبيرة»، وسط حضور جماهيري كبير يقدر بقرابة 80 ألف متفرج، تقدمهم أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وزهانج هايدي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، رئيس اللجنة البارالمبية الصينية.

وتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات الفنية الباهرة على مدار نحو 90 دقيقة، وشارك كل من اللاعب بدر الحوسني «ألعاب القوى»، واللاعبة هيفاء النقبي «رفعات القوة» في رفع علم الإمارات خلال طابور عرض البعثات ال44 المشاركة.

وتدشن منتخباتنا الوطنية لألعاب القوى والرماية والقوس والسهم، الاثنين، أولى منافساتها في الدورة، في حين يواصل منتخب الريشة الطائرة خوض منافسات يومه الثالث.

ويمثل منتخب ألعاب القوى في منافسات اليوم الأول، 4 لاعبين يشاركون في 3 سباقات، هم الثلاثي محمد القايد الذي يتوقع أن يحصل على ميدالية، وأحمد نواد، ومحمد عثمان في نهائيات سباق 100 متر رجال فئة (T34)، وبدر الحوسني في تصفيات سباقي 1500 متر لفئة (T54)، ونهائيات 5000 متر رجال للفئة نفسها، وتقام المنافسات على مضمار استاد هوانج لونج.

ويظهر منتخب الرماية للمرة الأولى أيضاً من خلال مشاركته في تصفيات ونهائيات مسابقة البندقية 10 أمتار وقوف، فئة (SH1)، والتي يشارك فيها الراميان عبيد الدهماني وعبد الله سيف العرياني، وتقام منافساتها في مركز فيانج يانهو الرياضي.

ويستهل منتخب القوس والسهم منافساته من خلال مشاركة اللاعب محمد الشحي في تصفية مسابقة الفردي المجمع لفئة (W2) في جولتين متتاليتين على مدار اليوم، بمركز فيانج يانهو الرياضي أيضاً.

ويواصل منتخب الريشة الطائرة منافساته في ثالث أيام المسابقة، عبر الثنائي جمال البدواوي ومحمد الزرعوني، في منافسات فردي الرجال، حيث يلتقي الأول مع الياباني أوسامو نجاشيما في فئة (WH1)، ويواجه الثاني الصيني سين شاو في فئة (WH2)، على صالة مركز بينجينج الرياضي.

استعداد تام

وأعلنت اللجنة المنظمة للدورة بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الآسيوية ونظيرتها الصينية اكتمال استعداداتها لاستضافة أكبر حدث بارالمبي على مستوى القارة.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً أمس، بحضور ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وزاهو سوجينج نائب رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وشين ويجين الأمين العام للجنة المنظمة المتحدث الرسمي، وأعلن خلال المؤتمر الأرقام النهائية للمشاركين والتي بلغت نحو 5200 مشارك، من بينهم 3000 رياضي من 44 دولة يتنافسون في 566 سباقاً ومسابقة ضمن 22 رياضة.

وأكدت اللجنة سعيها لتقديم نسخة غير مسبوقة من الألعاب البارالمبية الآسيوية، تتناسب مع قيمتها على مستوى القارة والاهتمام المتزايد بها.

وأكد ماجد العصيمي أن الهدف الرئيسي لإقامة هذه الدورة يتعلق برفع مستوى الوعي في جميع أنحاء آسيا، والتأكيد على أحقية أصحاب الهمم في الاندماج بالمجتمع، وأن الرياضة جزء لا يتجزأ من أنشطة هذا المجتمع.

وعبر العصيمي عن سعادته بإقامة هذه النسخة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، وقال: «كقيادة آسيوية وإماراتية للجنة البارالمبية الآسيوية، فخورون بما وصلت إليه هذه الألعاب من حيث القيمة والمكانة باعتبارها الحدث الأكبر الرياضي على مستوى القارة والثاني على مستوى الكرة الأرضية ككل بعد الأولمبياد».

وأضاف: «مشاركة الإمارات في النسخة الرابعة على التوالي، وبعدما حافظت على مشاركتها في كل النسخ السابق يعد استمراراً في النهج للحفاظ على المكاسب التي حققها أصحاب الهمم، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وإيمانهم بأحقية هذه الفئة من نيل حظوظها في الاندماج داخل المجتمع».