هل سيخسر منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم بسبب بابو غوميز؟

المنامة - ياسر ابراهيم - تلقى نجم منتخب الأرجنتين ونادي مونزا الإيطالي، أليخاندرو غوميز "بابو"، ضربة موجعة للغاية بعد إيقافه لمدة عامين، وذلك عقب ثبوت تناوله المنشطات في الاختبار الذي أجراه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما كان لاعباً في صفوف إشبيلية الإسباني، وقبل أيام قليلة فقط من مشاركته مع منتخب "التانغو" في نهائيات كأس العالم 2022.

ووفقاً لصحيفة "ريليفو" الإسبانية، الجمعة، فإنه قد يسحب من بابو غوميز لقب المونديال الذي توج به رفقة منتخب بلاده، وبطولة الدوري الأوروبي التي حققها مع فريقه إشبيلية في الموسم الماضي، إثر ثبوت تناوله المنشطات بعد مرور أقل من عام على خضوع لاعب أتالانتا الإيطالي السابق للفحوصات، والتي جاءت نتيجتها إيجابية.

وأضاف المصدر نفسه أنه وفقاً لقانون مكافحة المنشطات العالمي، فإن وقوع بابو غوميز في اختبار كشف المنشطات، لن يؤثر على لقب المونديال الذي حققه منتخب الأرجنتين في البطولة التي أقيمت بقطر خلال الفترة الممتدة بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول الماضيين، وهو نفس الأمر بالنسبة للنادي الأندلسي.

وأفادت "ريليفو" في تقريرها، بأن قانون مكافحة المنشطات العالمي يشير إلى أنه في حال سقط أكثر من لاعبين اثنين في اختبار فحص المنشطات، فستجري معاقبة الفريق أو المنتخب بخسارة اللقب، وبذلك فإن خسارة منتخب الأرجنتين لكأس العالم 2022، ونادي إشبيلية للقب "اليوروبا ليغ" مستبعدة تماماً.

وشارك بابو غوميز في مباراتين مع الأرجنتين خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة، الأولى ضد المنتخب السعودي في الجولة الأولى من دور المجموعات، والأخرى أمام منتخب أستراليا في مباراة الدور ثمن النهائي للمسابقة، كما سجل مشاركته مع فريق إشبيلية في الدوري الأوروبي ضد كل من مانشستر يونايتد الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وبالعودة إلى التفاصيل، فقد خضع بابو غوميز للكشوفات أثناء مشاركته في إحدى الحصص التدريبية لنادي إشبيلية، قبل أن يتلقى الإجابة بعد فترة، إذ ثبت تناوله مشروباً لأحد أطفاله دون استشارة مسبقة لأطباء النادي، وهو الأمر الذي دفع النادي الأندلسي لفسخ عقده بالتراضي بعد نهاية الموسم الماضي، ومن ثم وجد صعوبات في الانضمام إلى أحد الأندية، قبل انتقاله إلى فريق مونزا الإيطالي في شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، في صفقة انتقال حر.

العربي الجديد