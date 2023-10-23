مارك جويو يدون اسمه في سجلات تاريخ برشلونة من أول لمسة

ياسر رشاد - القاهرة - دخل مارك جويو لاعب برشلونة، تاريخ النادي من أول لمسة له، مع الفريق الأول في الدوري الإسباني، ليصبح حديث العالم بسرعة كبيرة.

قاد اللاعب الشاب فريقه برشلونة، لتحقيق فوز صعب على أتلتيك بيلباو، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

وفي أول ظهور له مع الفريق الأول، بعد أن أشركه مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز في الدقيقة 79، سجل جويو هدف الفوز، بعد أقل من دقيقة من نزوله كبديل في المباراة.

مارك جويو

وتمكن في الحصول على جائزة أفضل لاعب بالمباراة، بعد تسجيله هدف الفوز.

استدعي اللاعب الشاب، للفريق الأول أمام غرناطة، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ولكنه لم يشارك، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

مارك جويو يدخل تاريخ برشلونة

وبهدفه الحاسم لبرشلونة، حقق جويو سلسلة من الأرقام القياسية التاريخية مع الفريق الكتالوني بعد أن سجل هدفه الأول في ظهوره الأول.

وأصبح أسرع لاعب يسجل هدفا مع برشلونة في تاريخ النادي، بعد ان احتاج إلى 23 ثانية فقط للوصول إلى الشباك، ووضع بصمات أصابعه الأولى على الملاعب.

كما أصبح أصغر لاعب، يسجل في أول مباراة له مع النادي الكتالوني، بعمر 17 عامًا و291 يومًا، في الدوري الإسباني بالقرن الحادي والعشرين.

مارك جويو

وتحدث جويو لاعب برشلونة الشاب في تصريحات بعد المباراة: "لا أصدق ذلك، لدي ضيق في التنفس، أنا أستمتع باللحظة، لقد كنت أعمل طوال حياتي من أجل هذه الفرصة واتضح أنها مثالية".

بينما قال تشافي بعد نهاية المباراة: "أنا مندهش من أن الشباب ليسوا خائفين، أراهم بالكثير من الحماس وأنا أرى هذه الإيجابية والطاقة علينا أن نمنحهم الثقة، مثلما أعطوني إياها، عندما نرى أن الشباب مستعدين ستكون لهم فرصة".