يوفنتوس يحسم كلاسيكو الدوري الإيطالي بفوز صعب على ميلان المنقوص

نجح يوفنتوس في حسم كلاسيكو الدوري الإيطالي، بتحقيق فوز صعب على حساب نظيره ميلان بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع بينهم في عقر دار الأخير.

وحل فريق يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره ميلان، اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر الجاري، على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ميلان ويوفنتوس، حيث لم يترجم أي فريق الفرص إلى أهداف، ولكن أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الروسونيري ثياو في الدقيقة 40 بعد عرقلة مويس كين.

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وفي الشوط الثاني، شهد العديد من المحاولات الهجومية للفريقين، ولكن مانويل لوكاتيلي نجح في ترجمة إحدى الفرص لهدف لصالح يوفنتوس في الدقيقة 63.

وبتلك النتيجة يتوقف رصيد ميلان عند 21 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويرتفع رصيد يوفنتوس إلى 20 نقطة في المركز الثالث.

ودخل ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميرانتي.

خط الدفاع: كالابريا، ماليك ثياو، فيكايو توموري، أليساندرو فلورينزي.

خط الوسط: يونس موساه، ياسين عدلي، تيجاني ريجينديرز.

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش، أوليفيه جيرو، رافائيل لياو.

بينما يدخل يوفنتوس اللقاء بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: فوتشينيك تشيزني.

خط الدفاع: فيديريكو جاتي، جيلسون بريمر، دانييلي روجاني.

خط الوسط: تيومثي وياه، ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو، فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: مويس كين، أركاديوش ميليك.