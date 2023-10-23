اخبار الرياضه

ترتيب الدوري الإيطالي بعد قمة يوفنتوس وميلان

0 نشر
0 تبليغ

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، في تحقيق الفوز أمام نظيره ميلان، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة ، بهدف دون مقابل.

والتقى يوفنتوس بنظيره ميلان في قمة الدوري الإيطالي، الأحد، على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، في تاسع جولات الدوري الإيطالي.

ورفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 20 نقطة، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ميلان عند 21 نقطة محتلًا المركز الثاني.

اقرأ أيضًا.. جويو يقود للفوز على أتلتيك بلباو في

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارة ميلان أمام يوفنتوس كالتالي:

1- إنتر ميلان، 22 نقطة

2- ميلان، 21 نقطة

3- يوفنتوس، 20 نقطة

4- نابولي، 17 نقطة

5- فيورنتينا، 17 نقطة

6- أتالانتا، 16 نقطة

7- روما، 14 نقطة

8- بولونيا، 14 نقطة

9- لاتسيو، 13 نقطة

10- مونزا، 12 نقطة

11- ليتشي، 12 نقطة

12- فروزينوتي 12 نقطة

13- ساسولو 10 نقاط

14- تورينو 9 نقاط

15- جنوي 8 نقاط

16-هيلاس فيرونا 8 نقاط

17-اودينيزي 5 نقاط

18- إمبولي 4 نقاط

19-، ساليرنتانيا 3 نقاط

20- كالياري نقطتين

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا