جويو يقود برشلونة للفوز على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في تحقيق الفوز أمام نظيره أتليتك بلباو، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، بهدف دون رد.

واستطاع مارك جويو، أن يسجل هدف الفوز لصالح برشلونة في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني من صناعة جواو فيليكس أمام أتليتك بلباو.

ورفع فريق برشلونة رصيده إلى 24 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بينما يتواجد أتليتك بلباو في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

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ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي برشلونة الإسباني وشاختار دونيتسك، يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر.

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد شاختار دونيتسك في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.