تقييم الأفضل والأسوأ في قمة ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي

كشفت شبكة “سوفا سكور” للأرقام والاحصائيات، عن تقييم الأفضل والأسوأ بين لاعبي ميلان ويوفنتوس، خلال مباراة الفريقين في قمة الدوري الإيطالي.

وانتهت المباراة بفوز فريق يوفنتوس على حساب ميلان بنتيجة هدف وحيد، ليخطف المركز الثالث في جدول الترتيب.

وحل فريق يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره ميلان، اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر الجاري، على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

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وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ميلان ويوفنتوس، حيث لم يترجم أي فريق الفرص إلى أهداف، ولكن أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الروسونيري ثياو في الدقيقة 40 بعد عرقلة مويس كين.

وفي الشوط الثاني، شهد العديد من المحاولات الهجومية للفريقين، ولكن مانويل لوكاتيلي نجح في ترجمة إحدى الفرص لهدف الفوز لصالح يوفنتوس في الدقيقة 63.

تقييم لاعبي ميلان ويوفنتوس في قمة إيطاليا

وبحسب شبكة سوفا سكور، فإن رفائيل لياو، كان أفضل لاعب في صفوف ميلان خلال مباراة يوفنتوس بتقييم 7.5، يليه كالابريا بـ7.2، ثم ياسين عدلي 7.1.

بينما حصل ثياو على أقل تقييم في المباراة بـ5.7، حيث تعرض للطرد في الشوط الأول، يليه يونس موساه بتقييم 6.2.

وأوضحت الشبكة أن مانويل لوكاتيلي كان أفضل لاعب في المباراة وفي صفوف يوفنتوس الذي أحرز هدف الفوز، بتقييم 7.9.

وحصل أدريان رابيو على تقييم 7.7، بينما كام أسوأ لاعب في صفوف يوفنتوس مويس كين بتقييم 6.4.