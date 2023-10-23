كولر يحتوي غضب نجم الاهلي: “كوكا أفضل منك”

كشفت تقارير إعلامية عن حقيقة وجود أزمة بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ومروان عطية نجم الفريق.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره سيمبا التنزاني، في تمام الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وأشارت إلى أن كولر عقد جلسة خلال الساعات القليلة الماضية مع مروان عطية، من أجل احتواء غضب اللاعب.

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وأوضحت، أن كولر أكد لمروان عطية خلال الجلسة أنه من اللاعبين الأساسيين، في الفريق، ولكن أحمد كوكا هو الأفضل خلال تلك الفترة.

وأكدت التقارير على أن كولر وعد مروان عطية بالعودة للتشكيل الأساسي بعد استعادة مستواه، مشيرًا إلى احتياجه لمزيد من التركيز.

وكان فريق الاهلي قد خاض مباراة الذهاب أمام سيمبا في دار السلام بتنزانيا مساء الجمعة الماضي، والتي حسمها التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.