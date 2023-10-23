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الزمالك يضحي بحارس مفاجأة واتجاه لعودة أبو جبل

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محمد أبو جبل - الزمالك

محمد أبو جبل - الزمالك

فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص، حراس مرمى الفريق الكروي بنادي الزمالك، في ملف تجديد التعاقد.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية: “هناك اتجاه داخل نادي الزمالك بخصوص الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد، حارسي مرمى الفريق الكروي الأول”.

وتابع: “صبحي وعواد رافعوا سقف المطالبات المادية ويطلبون الحصول على 17 مليون جنيه خلال الموسم”.

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وأوضح: “من المتوقع أن يرحل أحد حارسي المرمى صبحي ومحمد عواظ، وذلك بسبب صعوبة التجديد لهما بالقيمة المالية التي يطالبون بها”.

واختتم: “سيتم تصعيد أحمد نادر السيد من الناشئين للفريق الاول، وهناك تصور أن تتعاقد إدارة الزمالك حارس مرمى من بجوار عواد أو صبحي، ومن الوارد أن يعود محمد أبو جبل مرة أخرى”.

وكان فريق الزمالك قد فاز على نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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