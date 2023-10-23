الزمالك يضحي بحارس مفاجأة واتجاه لعودة أبو جبل

فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص، حراس مرمى الفريق الكروي بنادي الزمالك، في ملف تجديد التعاقد.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية: “هناك اتجاه داخل نادي الزمالك بخصوص الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد، حارسي مرمى الفريق الكروي الأول”.

وتابع: “صبحي وعواد رافعوا سقف المطالبات المادية ويطلبون الحصول على 17 مليون جنيه خلال الموسم”.

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وأوضح: “من المتوقع أن يرحل أحد حارسي المرمى صبحي ومحمد عواظ، وذلك بسبب صعوبة التجديد لهما بالقيمة المالية التي يطالبون بها”.

واختتم: “سيتم تصعيد أحمد نادر السيد من الناشئين للفريق الاول، وهناك تصور أن تتعاقد إدارة الزمالك حارس مرمى من الدوري المصري بجوار عواد أو صبحي، ومن الوارد أن يعود محمد أبو جبل مرة أخرى”.

وكان فريق الزمالك قد فاز على نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري.