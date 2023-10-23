حسين لبيب يرد على رسالة الخطيب.. ويحسم الجدل بشأن فتوح



محمد اسماعيل - القاهرة - علق حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، الجديد على تهنئة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومصير أحمد فتوح لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال حسين لبيب خلال لقائه على قناة صدى البلد، إن أكبر ناديين في مصر وأفريقيا هما الأهلي والزمالك وسيتم العمل على الحفاظ على العلاقات الجيدة بين القطبين.

أضاف "لبيب"، أنه سيكون هناك بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة يقوم على حفاظ كل طرف على ناديه دون التعرض للآخر.

أكمل: محمود الخطيب أرسل رسالة تهنئة وننتظر استلام النادي ونرد رسميًا على جميع الأندية بما فيهم النادي الأهلي.

وأتم حسين لبيب تصريحاته: "أحمد فتوح لاعب زملكاوي وعقده مستمر مع النادي أدونا فرصة نتكلم مع اللاعب والمدرب، وسوف نحسم الأمر في أسرع وقت".