وكيل تونالي: ساندرو سيدفع ثمن أخطائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

دافع جوزيبي ريسو وكيل اللاعب تونالي، عن موكله بعد اتهامه في قضية المراهنات غير المشروعة، متمنيا أن يتم معاقبة اللاعب فقط حال ثبوت التهمة عليه.

وقال وكيل تونالي في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو: "لقد رأيت رد فعل جماهير نيوكاسل، ساندرو سيدفع ثمن أخطائه، ولكن ليس مقابل الأشياء التي لم يفعلها".

وأضاف ريسو: "بدأ أحدهم بإدانة تونالي في وسائل الإعلام دون معرفة الحقيقة أو أي دليل، وآمل أن يتم معاقبته مقابل شئ فعله فقط".

جدير بالذكر، تم اتهام فاجيولي لاعب يوفنتوس بالمشاركة في المراهنات، واعترف اللاعب أن تونالي هو من اقترح علي المراهنات وأنشئ له حسابا على الموقع، وتم إيقافه لمدة 7 أشهر".