"أين وطنه".. ظهور صورة هتلر على لوحة ملعب سبارتان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

شهدت مباراة فريق ولاية ميشيجان للكرة الأمريكية على ملعب سبارتان، أمس، ظهور صورة هتلر على لوحة إعلان النتيجة، وسؤال "أين وطنه؟"

وفقا لصحيفة "ذا آثليتك"، أشارت جامعة ولاية ميشيجان إلى أن مقطع الفيديو أنتج من طرف لا تعلمه ولن يتم استخدام هذه الصورة مستقبلا.

أصدر مات لارسون، المتحدث باسم ولاية ميشيجان بيانا، قال فيه: "تدرك جامعة ولاية ميشيجان أن محتوى غير لائق من مصدر خارجي تم عرضه على لوحة الفيديو قبل بدء مباراة كرة القدم الليلة، نأسف بشدة للمحتوى الذي تم عرضه، لأنه لا يمثل قيمنا المؤسسية".

اختتم البيان: "ستنفذ الولاية إجراءات فحص لجميع محتويات لوحة الفيديو في المستقبل."

واعتذرت الرئيسة المؤقتة لجامعة ولاية ميشيغان، تيريزا وودروف، في بيان: "أنا آسف بشدة على الصورة المعروضة في استاد سبارتان، والتي جعلت العديد من مجتمعنا يشعرون بالغربة وعدم الأمان".

أضافت: "كان الأمر غير مقبول، طلبت مساء أمس إجراء مراجعة كاملة لهذا الحدث الجامعي وسأتخذ جميع الخطوات اللازمة لموائمة رسائلنا وإجراءاتنا مع قيمنا، سأعمل مع مجتمعنا اليهودي وكل فرد من السكان الأقليات للتأكد من أنهم يشعرون بأن هذا هو المكان الذي يمكن للجميع العيش فيه والعمل والذهاب إلى الفصول الدراسية وحضور الأحداث التي يتم الترحيب بها".