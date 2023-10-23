رونالدو الهداف والهلال متصدر.. ملخص الجولة العاشرة في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انطلقت الجولة العاشرة في الدوري السعودي للمحترفين "روشن" بمباراة الاتحاد والتعاون، التي شهدت إحراز كريم بنزيما هدفين، الأول لفريقه والثاني بالخطأ في مرماه.

وحقق الفتح الفوز برباعية على أبها، الذي احتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، وخسر فريق محمد شريف، الخليج من الهلال، الذي احتفظ بصدارة جدول الترتيب.

فاز النصر على ضمك، الذي يحترف في صفوفه طارق حامد، وانتهت المباراة لصالح الأول بنتيجة 2-1، وتألق كريستيانو رونالدو إذ أحرز هدف الفوز.

اختتمت الجولة العاشرة في الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم، بمباراة الرياض والاتفاق، التي انتهت لصالح الأول بهدف نظيف.

ينفرد الهلال بصدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه التعاون، ويتذيل الرائد جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.

احتفظ كريستيانو رونالدو بصدارة هدافي الدوري السعودي، برصيد 11 هدفا، ويليه ميتروفيتش بسبعة أهداف.