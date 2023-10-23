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"دوري أبطال آسيا".. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
يشهد اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 عدة مبارايات، أبرزها انطلاق الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا ومباراة بالدوري الإنجليزي بين توتنهام وفولهام، بالإضافة إلى مباريات .
نرصد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
:
توتنهام - فولهام، الساعة 10:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 1
دوري أبطال آسيا:
أجمك إف سي - سباهان، الساعة 5:00 مساءًا، على قناة beIN Sports AFC
الاتحاد - القوة الجوية، الساعة 7:00 مساءًا، على قناة SSC
الشارقة - ناساف كارشي، الساعة 7:00 مساءًا، على قناة أبوظبي
نافباخور - نساجي، الساعة 7:00 مساءًا، على قناة beIN Sports AFC
الهلال - مومباي سيتي، الساعة 9:00 مساءًا، على قناة SSC السعودية
السد القطري - الفيصلي، الساعة 9:00 مساءًا، على قناة beIN Sports AFC
الدوري الإسباني:
فالنسيا - قادش، الساعة 10:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورتس 3.
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أودينيزي- ليتشي، الساعة 7:30 مساء (عبر تطبيق STARZPLAY)
فيورنتينا- إمبولي، الساعة 9:45 مساء (عبر تطبيق STARZPLAY)

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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