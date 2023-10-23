"دوري أبطال آسيا".. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يشهد اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 عدة مبارايات، أبرزها انطلاق الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا ومباراة بالدوري الإنجليزي بين توتنهام وفولهام، بالإضافة إلى مباريات الدوري الإسباني.

نرصد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

توتنهام - فولهام، الساعة 10:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 1

دوري أبطال آسيا:

أجمك إف سي - سباهان، الساعة 5:00 مساءًا، على قناة beIN Sports AFC

الاتحاد - القوة الجوية، الساعة 7:00 مساءًا، على قناة SSC السعودية

الشارقة - ناساف كارشي، الساعة 7:00 مساءًا، على قناة أبوظبي الرياضية

نافباخور - نساجي، الساعة 7:00 مساءًا، على قناة beIN Sports AFC

الهلال - مومباي سيتي، الساعة 9:00 مساءًا، على قناة SSC السعودية

السد القطري - الفيصلي، الساعة 9:00 مساءًا، على قناة beIN Sports AFC

الدوري الإسباني:

فالنسيا - قادش، الساعة 10:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي:

أودينيزي- ليتشي، الساعة 7:30 مساء (عبر تطبيق STARZPLAY)

فيورنتينا- إمبولي، الساعة 9:45 مساء (عبر تطبيق STARZPLAY)