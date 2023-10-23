أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 22 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 22 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها تعرف على موقف الأهلى من رحيل أحمد عبد القادر فى الميركاتو الشتوى.

تعرف على موقف الأهلى من رحيل أحمد عبد القادر فى الميركاتو الشتوى

رد مصدر في النادي الأهلي على إمكانية رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تلقى عدة عروض خارجية، أبرزها من قطر، وكشف المصدر أن الأهلي مُتمسك ببقاء اللاعب، لكن إذا وصل النادى عرض مناسب ورسمى فمن الوارد جداً الموافقة على رحيل اللاعب فى الشتاء.

جاهزية معلول وعبد المنعم وعاشور لمباراة الأهلى أمام سيمبا التنزاني

أعلن الإعلامي أحمد شويبر جاهزية ثلاثي النادي الأهلي محمد عبد المنعم، وعلي معلول، وإمام عاشور، لمباراة العودة أمام سيمبا التنزاني، فى إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقى، والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

مران الأهلى استعدادا لـ سيمبا.. شفاء موديست من كورونا وعودة متولى وعبد المنعم

استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء، في إياب دور ربع النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم.

الأهلى يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15دقيقة من مران الغد قبل مباراة سيمبا

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، فتح أول 15 دقيقة من مران الغد أمام وسائل الإعلام من أجل التقاط الصور والتحدث مع أحد لاعبي الفريق أو أفراد الجهاز الفني بشأن مباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

كولر يتسلّم تقريراً من طبيب الأهلي عن موقف المصابين قبل مران اليوم

يتسلّم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقريراً من الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق قبل مران اليوم، الأحد، لمعرفة آخر مستجدات تأهيل وعلاج اللاعبين المُصابين فى الفريق.