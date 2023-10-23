شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: مصلحة الزمالك أولا.. وأحمد فتوح هيجدد بنسبة 99% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، أن مجلس الإدارة يسعى لإعادة الزمالك من جديد لمكانته الطبيعية ويضعون مصلحة الزمالك أولا قبل أى شخص.

وقال أحمد سليمان، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "حصولى على أكبر عدد من الأصوات وسام على صدرى، وبشكر الجمعية العمومية على هذه الثقة".

وأضاف عضو مجلس الزمالك: "نعلم مطالب جماهير الزمالك وأعضاء الجعية العمومية ونعمل على تنفيذها وسيكون هناك مدير للتعاقدات مسئول عن ملفات التجديد والصفقات".

وتابع: "الجهاز الفنى الحالى واللاعبون المتواجدين حاليا دول سلاحنا لنهاية الموسم وسنحاول نهيئ لهم الأجواء لتقديم أفضل مستوى، وأشكر جماهير الزمالك، وهدفنا حاليا الحفاظ على الجهاز الفنى واللاعبين".

واستطرد: "محمود علاء وأوباما عادا من الإعارة، ولم نمضِ لهم عقودا ولهم مستحقات نسعى لتنفيذ رغباتهم".

وأردف: "تواصلت مع وكيل فتوح قبل 10 أيام وأحمد فتوح رجل زملكاوى، ويسعى للتجديد للزمالك و99% هيجدد للنادى ولا يوجد خلاف على ذلم ونسعى لتدعيم الفريق وتحقيق الاستقرار له ومصلحة الزمالك أولا".

واختتم أحمد سليمان تصريحاته قائلا: "إيقاف القيد أزمة نسعى لحلها بكل الطريق بعدها نبدأ ملفات التجديد، وملف الكرة أديره مع حسين السيد بجانب حسام المندوه ورئيس النادى لما به من أمور مادية، ولدينا اجتماع مجلس إدارة غدا بعد اعتماد المجلس".