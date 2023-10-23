شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: الاستقرار كلمة السر فى نجاح الزمالك الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوضح حسام المندوه أمين صندوق الزمالك، أن النادي اتخذ جميع الإجراءات القانونية قبل الانتخابات لتفادي أي طعون على العملية الانتخابية، موضحا أن البيان الذى اتفقت عليه اللجنة الأولمبية أكد صحة ترشحه.

وقال المندوه، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج المساء مع قصواء، المُذاع على فضائية CBC، اليوم الأحد: "نسبة التصويت الكبيرة لصالح القائمة الموحدة يعبر عن أمنيات الجمعية العمومية ووعيها بأهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب استقرارا كبيرا".

وتابع: "كلمة السر في الفترة المقبلة في نجاح الزمالك هي الاستقرار، الزمالك يستوعب الجميع من منافسين ورموز النادي وأعضاء الجمعية العمومية وهي مرحلة تتطلب تضافر الجميع".

واختتم أمين صندوق الزمالك تصريحاته قائلا: "الفترة المقبلة ستشهد خلق هيكلة إدارية تنبثق منها إدارات تعمل على ترشيد الإنفاق في أماكنه الطبيعية".

وفازت قائمة حسين لبيب فى انتخابات الزمالك التي أُجريت الجمعة، ليصبح مجلس الإدارة مكوناً من: حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق.

كما ضمت العضوية فوق السن كلاً من: أحمد سليمان، وهاني برزي، وهاني شكري، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد، وعضوية تحت السن كلاً من: نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامي نصوحي.

وشهدت الانتخابات التي أُجريت الجمعة، حضور 22704 أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية، وجاءت إجمالي الأصوات الصحيحة 18966، فيما جاء إجمالي الأصوات الباطلة 3736.