شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شكرى: أنصح كهربا بدفع غرامة الزمالك حتى لا تتراكم فوائدها أكثر من ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني شكرى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أ، النادي بحاجة إلى كوادر النادي، موضحا أن عددا كبيرا من المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق أبدوا استعدادهم للتعاون في الملفات المختلفة للنهوض بالنادي.

وأضاف شكرى، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج المساء مع قصواء، المُذاع على فضائية CBC، اليوم الأحد: "الزمالك نادي كبير وعريق، وأرفض مسمى الزمالك الجديد، الزمالك طول عمره كبير، ونستثنى من تاريخه ما حدث آخر 10 سنوات".

ووجه هاني شكرى رسالة لكهربا لاعب الأهلى الحالي والزمالك السابق: "ادفع غرامتك لأنك كده كده هتدفعها، والمماطلة يترتب عليها مزيد من الأعباء المالية عليك".

وفازت قائمة حسين لبيب، فى انتخابات الزمالك، التي أقيمت الجمعة، ليصبح مجلس الإدارة مكوناً من: حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق.

كما ضمت العضوية فوق السن كلاً من: أحمد سليمان، وهاني برزي، وهاني شكري، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد، وعضوية تحت السن كلا من: نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامي نصوحي.

وشهدت الانتخابات التي أقيمت الجمعة، حضور 22704 أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية، وجاءت إجمالي الأصوات الصحيحة 18966، فيما جاء إجمالي الأصوات الباطلة 3736.