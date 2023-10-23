شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات صالة حسن مصطفى لاستضافة البطولة الدولية لناشئين وناشئات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد صالة حسن مصطفى لاستضافة منافسات البطولة الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة والتي تقام في الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجاري.

وقام مسؤولو الصالة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لتنس الطاولة واللجنة المنظمة بتجهيز الصالة التي تستضيف البطولة وتبدأ مبارياتها اليوم.

وأكدت 23 دولة مشاركتها في البطولة مختلف دول العالم بمشاركة أكثر من 250 لاعبا ولاعبة في المراحل السنية المختلفة، حيث يشارك في منافسات الفئات العمرية تحت 11 و13 ، 15، 17، 19 عاما.

ووفقا لبرنامج البطولة سيقام خلال الأيام الثلاثة الأولى 23 و24 و25 أكتوبر منافسات الناشئين، وفي اليوم التالي تبدأ منافسات الزوجي المختلط، وتقام أيام 26 و27 و28 أكتوبر منافسات الناشئات، ثم منافسات الزوجي المختلط.

يذكر أن مجمع صالات حسن مصطفى استضاف في الفترة الماضية معسكر الاتحاد الدولي وشهد لأول مرة مشاركة منتخب الصين في معسكر مشترك مع منتخب مصر وبعض المنتخبات الأفريقية.

وتواجد في المعسكر 56 لاعبًا ولاعبة بواقع 20 لاعبًا مصريًا، و16 من الصين، و20 لاعبًا من بعض الدول الأفريقية.

كانت قد نجحت مصر في استضافة البطولة الدولية العام الماضي في صالة استاد القاهرة والتي شهدت مشاركة كبيرة من مختلف الدول.