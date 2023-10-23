شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى خيار ميكالى الثانى لمنتخب مصر فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبي، محمد الشناوي ضمن اهتماماته لضمه لصفوف المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية، ليكون اللاعب الثاني الذي يقع عليه الاختيار بعد محمد صلاح.

وينتظر ميكالى تحديد الاسم الثالث الذي سيحمل ألوان المنتخب الأولمبي مع الشناوي وصلاح، حيث تتيح اللائحة لأي منتخب اختيار ثلاثة لاعبين فوق السن القانوني لتمثيل منتخبات بلدانهم.

يحسم البرازيلي روجيريو ميكالي مصير العرض الذى تلقاه المنتخب الأولمبي لمواجهة كولومبيا وديا في المعسكر المقبل، وذلك خلال الأسبوع المقبل، حيث يسعى المدرب البرازيلي للوقوف على خطة إعداد الفراعنة استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وتلقى منتخب مصر الأولمبي عرضا من نظيره المنتخب الكولومبي، للعب مباراة ودية في شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين في إطار استعدادات أولمبى الفراعنة.

وخاض ميكالى بعد الفوز على أوزبكستان 22 مباراة مع المنتخب الأوليمبى، حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مرة واحد وسجل الفراعنة الصغار تحت قيادته 30 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف.

وتغلب منتخب مصر الأولمبي في مباراته الودية الأولى على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد باللقاء الذي أقيم في مصر، كما حقق المنتخب الأولمبي فوزا مثيرا أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة الودية التى جمعتهما فى طشقند، ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.